終端智慧機市場疲軟不振，勢必將成為聯發科(2454)27日法說會關注焦點，美系外資針對聯發科(2454)出具最新研究報告指出，晶片市場呈現聯發科、高通雙寡頭，故以往的價格戰恐行不通，反倒採用成本優化的入門款應戰，外資也說，聯發科當下估值和現金殖利率有撐，現在是不錯的切入點，維持加碼評等和目標價1280元。

美系外資表示，聯發科將在27日舉辦法人說明會，預計聯發科首季在新台幣匯率貶值下，毛利率將首度衝破50%，只是，第二季營收在高基期、大陸手機和電視市場不振影響下，營收預估季持平，另外，有鑑於晶圓成本壓力轉嫁，預計聯發科第二季毛利率仍會給出47.5%~50.5%的區間。

美系外資也點出，預計聯發科將不會在第二季調降5G SoC晶片價格，甚至下半年也不會，主要是因5G SoC市場是呈現雙寡頭格局，即聯發科以及高通。目前智慧機終端需求過於疲軟，假設調降價格，聯發科、高通恐將同步成為受害者，將損害聯發科和高通的長期盈利能力，故因應的策略可能會傾向將現行主流5G晶片功能精減、成本優化，推出更入門、低階款的5G產品。

美系外資表示，未來5G定價的規律化將是聯發科、高通未來重要的催化因素，目前市場對於5G價格定價能力看法相當保守，因此，恐將影響EPS，但聯發科目前本益比11倍、現金殖利率達7~8%，通膨升息的風險的確對科技股有壓力，估值來看，現在是不錯的切入點，整體來說，維持聯發科目標價1280元、評等加碼。