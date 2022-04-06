美股四大指數收跌，台股加權指數6日開低在17,484.19點，權王台積電（2330）開低在578元，聯發科（2454）開在858元，失守900元關卡，盤面上以儲能概念股、特用化工、防疫概念股等等逆勢上揚，為少數亮點，台股早盤殺聲隆隆，指數大跌逾200點，短線恐將回測年線支撐17,397點。

聯準會偏鴿的理事布蘭納德暗示，央行可能採取更為積極的方式收緊銀根，衝擊美國四大指數全面下挫，由科技及成長股領軍走低。

道瓊工業平均指數4月5日終場下跌0.8％（280.7點）、收34,641.18點。那斯達克指數下跌2.26％（328.39點）、收14,204.17點。費城半導體指數下挫4.53％（155.13點）、收3,269.82點，創3月15日以來收盤新低。

元富投顧指出，從籌碼來看，外資賣壓減緩，融資小幅增加，台股有望震盪續攻，區間以17,400～17,800點來看待。外資淨空單減少2,984口，約0.6萬口，屬中性操作。

聯準會恐提高升息次數，並提前縮表，加上烏俄地緣政治風險提高美元避險需求，國際美元維持強勢，預期在98～99區間整理。短線國際政經變數多加上通膨隱憂，資金輪動快速，未來將進入震盪整理格局。