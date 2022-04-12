台股早盤震盪，開盤一小時內呈開低走高，在新台幣匯價方面，台北外匯經紀公司新台幣開盤為29.080元，貶值3分，盤中貶幅一度擴大貶值1.39角，最低匯價為29.189元。

台股方面，2大權值股台積電(2330)和聯發科(2454)穩盤，支撐台股重回「萬七」，股匯脫鉤，股市表現優於匯市。

匯銀分析，Fed展現不惜一切打壓通膨的決心，在勞動市場仍然緊俏，原物料價格推升美國通膨之際，市場對Fed升息步伐有無限的想像空間，雖各國央行將陸續加入緊縮的行列，美國收緊貨幣政策的速度預期仍快於其他央行，政策差距利多美元，短期又受惠於歐元風險上行的避險需求，美元指數有機會站穩100。在美國通膨回落前、Fed鷹派基調轉折前、地緣不確定性降溫前，預期美元將維持強勢。

新台幣匯價昨天收盤跌破29元關卡，在上周的周線連3黑之後，本周進入「29」字頭的匯價區間。台北外匯經紀公司新台幣早盤最低匯價來到29.189元，Fed鷹派升息激勵國際美元走強，台美利差擴大令外資熱錢偏向匯出，加上台灣本土新冠肺炎疫情升溫，俄烏戰爭不確定性打壓風險胃納，市場投資氣氛轉為謹慎，且出口商態度惜售，料台幣維持偏空格局。