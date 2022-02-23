俄烏邊境局勢仍是市場矚目焦點，普丁承認烏東2分離地區獨立地位，西方國家對俄祭第一輪制裁，但制裁力道不如預期強勁，市場關注西方是否會升級制裁行動。美國10年期公債殖利來到1.967%，美股早盤3大指數開高，道瓊工業指數一度漲逾兩百點後回落，那斯達克指數漲逾百點。
截至台北時間22點38分，道瓊工業指數上漲167.5點（或0.5%），暫報33764.11點；那斯達克指數上漲118.4點（或0.88%），暫報13499.92點；標普500指數上漲29.36點（或0.68%），暫報4334.12點；費城半導體指數上漲62.54點（或1.86%），暫報3418.6點。
5大科技巨頭齊漲，電動車大廠特斯拉上漲10.85美元（或1.32%），暫報832.38美元；台積電ADR上漲2.27美元（或1.94%），暫報119.18美元；聯電ADR上漲0.3美元（或3.13%），暫報9.7美元。
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