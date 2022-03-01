台股加權指數1日開在17657.50點，權王台積電（2330）開低在599元，失守600元關卡，但配發3.1元的中鋼（2002）領漲，鋼鐵人齊步發動攻勢，鋼鐵類指數早盤大漲5.85％，貨櫃三雄早盤漲幅亦在1～2％，帶動指數漲幅擴大，反彈逾130點。

受到俄烏戰情烏雲籠罩、西方制裁俄羅斯衝擊銀行股下殺帶動，標準普爾500指數28日收低，但特斯拉等電動車類股在油價飆高之際大漲、激勵那斯達克指數收高。

道瓊工業平均指數2月28日終場下跌0.49％（166.15點）、收33892.60點。

那斯達克指數上漲0.41％（56.78點）、收13751.40點。費城半導體指數下跌0.67％（23.14點）、收3429.53點。

中信投顧指出，台股25日反彈力道不如預期，落於2月14日破線長黑下緣處，而指數更於盤中一度跌破半年線，續創波段新低，目前多方信心仍處相對低檔，尤其技術面空方訊號未見落底，而融資餘額對照指數位階，亦處相對高檔，在這種情況下，操作上逢反彈仍宜適度降低持股水準，並靜待進一步轉強訊號確認。

後續觀盤重點可留意俄烏地緣衝擊是否鈍化、2月25日低點17554點不宜破，以及指數半年線攻防戰。