台股加權指數28日開低在17,393.29點，權王台積電（2330）亦開低在581元，高價股一片綠洋洋，貨櫃三雄表現亦顯疲弱，台灣本土疫情突然升溫，加上中國大陸上海宣布封城，衝擊台股投資人信心，防疫概念、比特幣及低軌衛星等少數個股逆勢上揚，早盤指數跌幅擴大，大跌逾230點，失守17,500點關卡。

沙國油庫遭胡塞襲擊，美債殖利率攀升，能源股領軍衝高和金融板塊領漲，中概股跌跌不休，資訊科技和非必需消費品收跌，四大指數終場漲跌互見。

群益投顧指出，指數向上留意季線反壓，大盤傾向盤整走勢。航運及金融股賣壓較重，量能始終無法放大，大盤已經連五天成交量不足3,000億元，預期短線將傾向盤整走勢。上方季線17,911點被認為是短線不易攻克的壓力，近兩天加權指數都有回測壓力。

主流類股分布在鋼鐵、網通、化工、車用、高股息概念。美元強勢、新台幣走勢趨貶的大環境尚未改變，後續為清明連假，不易出現多方表態，近期跟隨盤面強勢族群短打操作，另關注投信季底換股和結帳方向。