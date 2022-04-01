俄烏局勢陷入僵局，美股昨（31日）殺尾盤挫逾550點，結束2年來最糟糕的一季；10年期美債殖利率升至2.443%。周五，美股第二季首個交易日早盤開高，道瓊工業指數一度漲逾百點，那斯達克指數漲約0.4%。

截至台北時間21點40分，道瓊工業指數上漲91.71點（或0.26%），暫報34770.06點；那斯達克指數上漲54.93點（或0.39%），暫報14275.44點；標普500指數上漲13.41（或0.3%），暫報4543.82點；費城半導體指數上漲6.03點（或0.18%），暫報3453.03點。

5大科技巨頭漲跌互見，臉書漲逾1%，台積電ADR上漲0.4美元（或0.39%），暫報104.67美元；聯電ADR下跌0.02美元（或0.27%），暫報9.1美元。

美國3月非農就業數據報43.1萬人，低於預期的49萬；失業率降至3.6%，優於預期3.8%。