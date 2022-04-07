美國聯準會(Fed)加速轉鷹，昨日就收緊貨幣政策以應對通膨的速度給出更多指引，引發減緩經濟增長的擔憂，美股主要指數連跌第二天，道瓊工業指數下跌144點，那斯達克綜合指數跌逾2%，台股今(7)日早盤下跌逾160點。

主要權值股表現弱勢，台積電下跌9元，面臨570元關卡保衛戰，聯電跌幅逾1%，股價在50元附近震盪，聯發科大跌逾20元，最低來到858元，加上航運股表現弱勢，貨櫃三雄跌幅均超過1%。

投信業者指出，Fed偏鷹立場、俄烏戰事延宕，加上上海分區管控再度延長，市場消息偏空，台股雖有金融股表現一馬當先，但難擋電子股層層賣壓，尤其年線近期經歷2次測試，上升趨勢逐漸走平，支撐力道恐削弱不少。

美股4大指數表現如下：道瓊下跌144.67點或0.42%，收34,496.51點。那斯達克下跌315.35點或2.22%，收13,888.82點。標普500下跌43.97點或0.97%，收4,481.15點。費城半導體下跌75.86點或2.32%，收3,193.96點。