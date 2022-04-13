美股表現震盪，道瓊指數開高走低下跌87點，不過台股在電子股領軍下跌深反彈，今(13)日早盤反彈大漲逾190點，站上萬七關卡，指標股台積電強彈10元來到567元，帶動聯電回神漲逾1%挑戰收復48元，加上航運航空強勢大漲，推升台股強攻。

金管會昨日信心喊話，稱近期台股有5大利多，包括與亞股相較跌幅小、上市櫃營收和獲利創近十年新高、具高殖利率題材、經濟成長率逾4%，以及今年至今日均量仍維持3000多億元等。

展望台股後市，法人表示，美3月消費物價指數飆高，聯準會恐加速升息以抑制通膨，牽動美股盤勢，台股日K震盪留上下影線作收，盤面觀望氣氛較濃。

美股道瓊指數下跌 87.72 點，或 0.26%，收 34,220.36 點。那斯達克指數下跌 40.38 點，或 0.3%，收 13,371.57 點。標普500指數下跌 15.08 點，或 0.34%，收 4,397.45 點。費城半導體指數下跌7.6點，或0.25%，收 3,047.5 點。