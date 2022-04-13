美股表現震盪，道瓊指數開高走低下跌87點，不過台股在電子股領軍下跌深反彈，今(13)日早盤反彈大漲逾190點，站上萬七關卡，指標股台積電強彈10元來到567元，帶動聯電回神漲逾1%挑戰收復48元，加上航運航空強勢大漲，推升台股強攻。
金管會昨日信心喊話，稱近期台股有5大利多，包括與亞股相較跌幅小、上市櫃營收和獲利創近十年新高、具高殖利率題材、經濟成長率逾4%，以及今年至今日均量仍維持3000多億元等。
展望台股後市，法人表示，美3月消費物價指數飆高，聯準會恐加速升息以抑制通膨，牽動美股盤勢，台股日K震盪留上下影線作收，盤面觀望氣氛較濃。
美股道瓊指數下跌 87.72 點，或 0.26%，收 34,220.36 點。那斯達克指數下跌 40.38 點，或 0.3%，收 13,371.57 點。標普500指數下跌 15.08 點，或 0.34%，收 4,397.45 點。費城半導體指數下跌7.6點，或0.25%，收 3,047.5 點。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。