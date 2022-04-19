受通膨、升息、俄烏戰爭、疫情等多方影響，台股4月初仍見震盪修正，一天失守萬七、一天又收復萬七。國泰投信董事長張錫19日指出，「台股最壞的狀況已過去，第二季是找買點的絕佳時機！」他認為台股兩大機會點：台灣企業體質強韌獲利強、台股殖利率高很吸睛，讓台股第二季行情看旺！張錫樂觀看待2022年第二季台股行情。他表示，一是台灣企業體質強韌，3月底逾1,700家台灣上市櫃公司揭露去年財報，受益於半導體需求暢旺、運價與報價走揚，以及全球資本市場大好，整體上市櫃公司全年稅後純益逼近新台幣4.3兆元，年增73％，締造史上最佳成績單。二是台股殖利率吸睛，企業獲利攀高，市場預期今年配發的股利有望隨之提高，目前估算今年台股整體配息至少2.6兆元，平均現金殖利率將有機會超過5％，可望居全球之冠，這將使內資續擁，同時吸引外資回購台股。國泰台灣5G+ETF（00881）基金經理人蘇鼎宇認為，台積電法說釋利多，展望第2季有望挑戰連續7季創新高，有助於台股尤其半導體、科技股人氣歸隊；觀察目前台股本益比（至三月底）約12.7倍，與過去10年平均14.8倍相比，可看出台股評價面已來到相對低點，也就是說台股下檔有強韌支撐；至於看好的產業族群，疫情、戰事、油價高漲等擴大了5G、半導體、低軌衛星、電動車等科技應用與新商機，台廠也將在美國政府投入650億美元的寬頻大基建計畫中扮演關鍵要角，而這樣的趨勢在後疫時期將更火熱，故台灣半導體、電動車、5G等新科技產業鏈，獲利將持續強勁成長。操作策略上，國泰投信認為，科技股多屬成長型股票，漲跌幅度較大，投資人可觀察長期趨勢、獲利表現良好、營收前景佳等指標，採用分散投資與定期定額方式參與該產業成長，建議可從「科技市值型ETF」入手，如國泰台灣5G+ ETF（00881）追蹤臺灣5G+通訊指數，鎖定台股5G產業鏈要角，除了上游半導體族群外，更涵蓋泛5G產業各應用層面如：電動車、低軌衛星等相關族群，觀察其成分股，台積電占比約3成、整體半導體比重逾6成。此外，遠傳、台灣大等穩定發放股利的電信股也在其中。00881具科技成長股上攻潛力，加上穩健配息股的股息收益，每年還提供2次配息，存科技股領息的魅力已吸引逾36萬股民，迄今基金規模超過新台幣466億元。