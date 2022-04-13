航運近年景氣大好，營運獲利表現亮眼，公司現金滿手，除了訂新船、貨櫃外，還另加碼轉投資。萬海12日公告取得562張台積電股票，單位價格為581.56元，總交易金額約3.2億，累積至今持有946張。公告被網友轉貼掀起熱議，有人從三雄資本支出察覺端倪，「這意思就是看好GG，不看好海運」、「買樓的，買台積的，減資的，就是沒人要買船」、「萬海投顧，完了」。

萬海12日公告取得有價證券，自去年9月22日至今，取得562張台積電股票，單位價格581.56元，總交易金額達3.26億元，累積合計946張台積電，而這也是萬海2年來，首度公告取得有價證券。

萬海上一次公告取得有價證券，是在109年3月12日，公告取得2588張台達電股票，單位價格為134.9元，總交易金額3.49億元。

台積電近期淪為外資提款機，股價自1月17日創下688元新高，一路殺至12日盤中552元低點，之後收在557元；萬海此番以每股平均單價581.56元抄底台積電，若以557元收盤價計算，虧損約1380萬元。

消息傳至PTT股板，掀起網友熱烈討論，「笑死，海運要變控股公司了」、「好大一株韭菜」、「這意思就是看好GG不看好海運，這麼簡單看不出來」、「不買船，買GG是在搞啥」、「很多錢不想買船，就買台積電」、「錢太多，接到刀子了」、「買樓的，買台積的，減資的，就是沒人要買船，懂了嗎」、「萬海投顧，完了」、「不買船買股票，各位知道怎麼做了吧」。

海運市場近年大好，航運公司滿手現金，外界關注三雄資本支出動作；陽明海運擬砸百億鉅資購置新大樓，不僅如此，還在台北101大樓點燈，成為廣告贊助商，而長榮海運破天荒減資6成，資本額降至211.64億，如今萬海則是睽違2年，再度公告取得有價證券，且還是趁台積電近日接連下跌之際買進，顯見其逢低抄底之意。