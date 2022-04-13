素有「新債券天王」稱號的雙線資本（Doubleline Capital）創辦人岡拉克（Jeffrey Gundlach）近日針對美國經濟現況發表看法，他警告，由於美債殖利率出現倒掛，代表經濟衰退的前兆已經出現，明年也許會有一場災難降臨美股，此狀況也與2000年網路泡沫破裂前的情境非常相似。

美國2年期與10年期公債殖利率4月份多次出現倒掛狀況，即短天期美債殖利率高於長天期的情形，綜合外媒報導，岡拉克將此現象視為經濟衰退的前兆，「殖利率曲線正暗示前面有麻煩，從歷史上來看，美債殖利率倒掛是經濟衰退的前兆。」

儘管如此，岡拉克認為經濟衰退不會馬上發生，「我們確實應該警惕衰退的問題發生，但我不認為今年會出現，因為這需要時間醞釀。」

岡拉克也強調，近期股市的格局與1999年第四季的走勢非常相似，當時正是2000年網路泡沫破裂前的狀況，「美國股市可能會面臨災難，也許就在2023年。」

岡拉克認為，如果美國經濟衰退真的發生，歐洲股市的表現會超越美股，「量化寬鬆政策與低利率瘋狂刺激美股，標普500指數在過去幾年異常強勢上漲，但投資人對俄烏戰爭的擔憂加劇，聯準會又打算升息壓制通膨，使得標普500指數今年以來出現明顯下跌的走勢。」