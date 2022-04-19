美國最新公布的3月份消費者物價指數（CPI）報8.5%，通膨狀況仍在相對高位，不過其中核心CPI升幅低於預期。對於延續的通膨現象，聯準會官員持續釋出偏鷹言論，使市場對包或升息與縮表的幅度與速度再度升溫。過去一周內，反映市場風險情緒的美國10年期公債走高了17個基點上升至2.83%的相對高位，並使包括全球政府債券、全球與美國投資級債等利率債單周出現較明顯跌幅，而非投資等級債與可轉債等風險債跌幅則相對溫和。

富蘭克林證券投顧表示，據調查，券商預估美國十年期公債殖利率於未來12個月(至2023年3月底)的中位數分別為2.75%、2.60%，由此數值顯示目前公債殖利率已有些超升，預期十年期公債殖利率若再向上攀升，保守型資金回補債券的意願應會提升。今年以來主要債券類別殖利率均已上揚，評價面也逐漸合理，建議可先由中或低存續期間債券、並有商品生產元素的債券資產進行配置。就新興市場美元債：俄烏事件導致新興國家主權債利差高於美元高收益公司債的不尋常現象，再考量商品出口國資產機會，新興市場債應能有反彈機會。至於新興當地債，更可受惠於拉丁美洲國家已積極升息的高利差優勢以及新興亞洲國家疫後解封的經濟復甦商機，在分散資產的考量下，投資人也可留意新興當地債的高債息、便宜匯價投資機會。

安聯四季豐收債券組合基金經理人許家豪表示，在經濟基本面仍相對穩健、但利率風險恐易升難降的環境下，在債券的投資上建議可藉由調整投資組合的存續期，降低利率敏感度，並可善用短年期非投資等級債策略的特點，在貨幣緊縮的期間抵禦美國公債殖利率走高風險。債券資產的市場配置中可調控新興市場相關部位，但如美國等受此動盪影響波及較低、且經濟與信用基本面相對穩健的公司債仍值得關注，加上在市場修正後，投資價值逐漸浮現，故建議可著重在相關區域市場、具有高息的公司債，搭配較短存續期的策略，控管波動風險並追求收益。