★重磅股

重量級科技股僅蘋果和網飛收黑，終場分別下跌0.13%和0.96%。微軟漲0.25%、亞馬遜漲0.71%、Alphabet漲0.75%、特斯拉漲1.96%、Meta漲0.28%。

主要晶片股全面上揚，輝達漲2.47%、英特爾漲2.12%、恩智浦漲1.91%、高通漲1.76%、德儀漲1.67%、美光漲1.45%、應材漲1.33%、超微漲0.89%。

★焦點股

美國銀行收漲3.41%，為每股38.85美元，帶動標普500銀行股指數上漲1.7%。美銀第一季每股盈餘80美分，優於華爾街預期，該公司為華爾街大行的財報季畫下句點，美銀投銀部門因交易放緩而受挫，但消費者貸款業務增長強勁。

蘋果下跌0.13%，收在165.07美元。美國10年期指標公債殖利率升至2.86%，盤中曾觸及2.884%，創下2018年12月來新高，給蘋果股價帶來壓力。

特斯拉上漲1.96%，收在1,004.29美元，其位於上海的超級工廠在關閉防疫近3周後準備復工。此外，德媒報導，特斯拉位於柏林的超級工廠目前每周生產350輛Model Y，到4月底可望提升到每周1,000輛，今年全年產量預估可達3萬輛。

受油價上漲激勵，Marathon Petroleum Corp漲3.3%，收在90.11美元，為3個交易日以來第2度創下歷史新高；Valero Energy Corp和Phillips 66均大漲5.2%，均為盤面上表現最好的個股。

嘉信理財集團（Charles Schwab Corporation）上季獲利意外疲弱，股價重挫9.44%，收在74.94美元，創下2020年3月來最大單日跌幅，且在標普500指數成分股中跌幅最大。

推特大漲7.5%，收在48.45美元。該社群平台董事會通過決議，將採用「毒丸」策略拑制特斯拉執行長馬斯克的敵意收購行動。此外，媒體報導有越來越多私募股權投資公司表示有興趣參與收購推特的交易。

滴滴全球暴跌18.3%，收在2.01美元。該中國網約車公司宣布將於5月23日召開臨時股東大會，就其美國下市計畫進行表決。

★台股ADR

台積電ADR漲0.42%，收在98.77美元，換算台股價格為576.54元。

聯電ADR跌1.11%，日月光ADR漲1.34%，中華電信ADR跌0.38%。