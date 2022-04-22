日股22日大跌，因受到隔夜聯準會，5月可能一次大幅升息兩碼的言論影響。早盤結束時，日經指數收27,033.33點，跌519.73點或1.89%，暫時中止連3紅，目前周線跌0.2%。同時，東證收1,902.6點，跌25.4點或1.32%，目前周線則漲0.32%。
Chibagin資產管理認為，日股反應太激烈，市場應該早把聯準會可能會大幅升息的因素給考慮進去才對。還有，日企已進入財報周，投資人也會比較謹慎觀望，不會貿然出手。
半導體類股走跌3.25%，快時尚大廠迅銷跌2.7%，軟銀也跌3.26%。不過，美債息上升，激勵日本保險業者漲0.6%。同時，航空公司也漲0.54%。
東芝因高層已經不排斥被收購，並日後可能還會下市，股價一度逆勢上漲近5%。另外，上漲1.1%的鹽野義製藥，因傳出該藥廠已與美國政府洽談過出售新冠實驗口服藥一事。
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