小編今天（13日）精選5件不可不知的國內外財經大事。即使台股大盤近期受國際情勢及通膨影響出現劇烈震盪，不過隨著各家公司紛紛開出3月營收，4月以來三大法人逆勢加碼中信金、台新金及中鋼等12檔個股，加碼幅度破萬張。

【1】12檔營收步步高 法人加碼

上市櫃3月營收因工作天數恢復正常，普遍繳出正成長佳績，進一步統計，今年以來單月營收年增率皆較去年同期增幅達雙位數以上，4月以來更逆勢獲得三大法人加碼逾萬張的個股，共有中信金（2891）、長榮航（2618）、元晶（6443）等12檔。

【2】狂賺4,273億 航海王 榮登去年海外投資王 超越電子零組件、半導體產業

2021年上市櫃公司海外投資王換人。金管會12日公布，2021年因為貨櫃運價上漲，航運業去年海外投資收益增3,678億元，全年達4,273億元，超越電子零組件、半導體等，成為去年海外投資最賺的產業。

【3】陸港口連環塞 物流斷鏈惡化

大陸長三角疫情持續蔓延，讓全球第一大港上海及其他沿岸港口再度面對嚴峻的塞港問題，市場統計約有接近500艘載滿礦石、農產品的貨船塞在上海、寧波舟山等港口外，卡車運輸等交通物流也因疫情封控導致斷鏈。市場擔憂，這恐將重擊大陸經濟與全球供應鏈穩定。

【4】市場預期通膨已觸頂 美3月CPI年增飆至8.5％

受俄烏戰事推升汽油價格影響，美國3月消費者物價指數（CPI）月增1.2％、年增8.5％，增速分別創下16年半與逾40年新高。美國通膨持續升溫，加上3月失業率降至3.6％的兩年新低，推升市場對於美國聯準會（Fed）5月例會可能升息兩碼的預期。

【5】傳金當家 15檔股價今年新高

面對高通膨、升息、美國10年期公債殖利率達2.8％及消費性電子產品買氣恐因俄烏戰受到衝擊下，今年電子股的股價修正激烈，資金轉傳產、金融股避險及找機會，如升息循環受惠股中信金（2891）12日股價創今年新高。