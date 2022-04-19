美股短線波動仍大，面對高波動市場環境，聚焦創新成長價值循環題材，核心部位首選美國價值平衡型基金，穩健型股票配置，首選兼具高股利及政策受惠題材的基礎建設或公用事業產業基金，受利率攀升影響短線承壓的科技股，歷經修正後評價面趨於合理，有利逢回分批佈局。

富蘭克林證券投顧表示，目前除關注俄烏情勢、景氣動能和主要央行政策動向外，第一季企業財報及財測展望將主導盤勢，根據Factset統計，第一季史坦普500企業獲利預估年增4.5％。在通膨高漲、經濟成長預測下修、地緣政治變數仍存的環境下，財測展望及原材料和薪資成本上升，對利潤率的影響均為重要看點。

富蘭克林坦伯頓基金集團旗下凱利投資策略師傑佛瑞．修茲認為，近幾個月影響美國經濟的變數，包括俄羅斯入侵烏克蘭，導致能源價格飆升，及貨幣政策隨升息收緊，2年及10年期殖利率曲線一度倒置，加劇市場對美國經濟將陷入衰退的擔憂。但3個月與10年期殖利率曲線，對預示經濟衰退的可靠性更高，目前3個月及10年期殖利率曲線仍相當陡峭。

儘管隨聯準會持續升息，預期後續殖利率曲線將趨平，但歷史數據表明，擔憂經濟在短期陷入衰退仍為時過早。今年經濟增長將放緩，從前一年強勁的增長恢復正常與衰退是有區別的，油價大漲拖累經濟陷入衰退的可能性低。

傑佛瑞．修茲指出，根據富蘭克林坦伯頓基金集團旗下凱利投資編纂的衰退風險儀表板顯示，由於當前經濟仍健康，3月儀表板燈號並無變化，整體景氣燈號維持綠燈的擴張水準，與2月相同。

儘管今年的低點有可能已經出現，但在市場恢復上漲勢頭之前，預期震盪期可能尚未結束，未來數季可能仍會區間震盪，就如同過去復甦中期的過渡階段，這段整理期間最終應會為進入經濟擴張後期階段的股市漲勢提供動力。