上週美國十年期公債殖利率攀升至3年多來新高，拖累美股下跌，以科技股跌勢較重。但若仔細觀察近期市場表現，市場對俄烏戰爭反應逐漸鈍化，在聯準會升息縮表路徑公布後，貨幣政策不確定性大幅消除，對科技股評價面的影響同樣出現鈍化。未來美股將逐步回歸基本面，隨著企業陸續公布財報，美股有望出現跌深反彈走勢。

統一FANG+ETF（00757）基金經理人袁永騰表示，日前台灣半導體龍頭公布第一季財報，獲利優於市場預期。財報內容顯示，由於客戶需求仍旺，目前半導體仍是供不應求。最大亮點為高效能運算及車用電子，季增率皆高達26%，代表目前電動車、元宇宙、雲端、AI等應用需求，可能比市場預期更好。接下來將陸續出爐的美國相關科技股財報，打敗市場預期的機率也上升，值得投資人期待。

亮眼的財報及展望，往往是股票後續走勢的關鍵。袁永騰指出，觀察歷次美股財報公佈，除過往業績以外，只要同步發表的未來營運指引(Guidance)獲得市場認同，後續股價普遍也會有優異表現。過往的經驗也證明了這個論點，根據歷史數據，統一FANG+ETF所追蹤的NYSE FANG+指數，自指數於2014年9月成立以來，歷年財報公佈(1、4、7、10月)當月表現均值均為正報酬，而第一季財報公佈(4月)及第三季財報公佈(10月)更出現連5月均值上揚走勢。

而目前需求仍然旺盛的應用領域，都是統一FANG+ETF成分股的主場，包括電動車巨頭特斯拉、元宇宙始祖臉書及AI晶片霸主NVDIA等，也讓投資人更加可以期待後市表現。透過統一FANG+ETF，投資人就能一手掌握現下所有最夯的科技產業。況且，歷經今年以來的修正後，目前NYSE FANG+指數本益比已嚴重低估，評價相對具備吸引力。