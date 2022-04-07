美國聯邦準備理事會（Fed）公布3月會議紀錄，顯示聯準會可能採取強烈貨幣緊縮政策，以激烈升息遏止通膨，美股3大指數今天收低。
道瓊工業指數下跌144.67點或0.42%，以34496.51點作收。
標準普爾指數下挫43.97點或0.97%，收在4481.15點。
科技股那斯達克指數下滑315.35點或2.22%，收13888.82點。
費城半導體指數下跌75.86點或2.32%，收3193.96點。（譯者：陳正健）1110407
美國聯邦準備理事會（Fed）公布3月會議紀錄，顯示聯準會可能採取強烈貨幣緊縮政策，以激烈升息遏止通膨，美股3大指數今天收低。
道瓊工業指數下跌144.67點或0.42%，以34496.51點作收。
標準普爾指數下挫43.97點或0.97%，收在4481.15點。
科技股那斯達克指數下滑315.35點或2.22%，收13888.82點。
費城半導體指數下跌75.86點或2.32%，收3193.96點。（譯者：陳正健）1110407
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。