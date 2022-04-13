歐股周二收跌。德意志銀行和德國商業銀行遭到拋售之後，股價暴跌；另外美國通膨數據出爐，讓市場繼續押注聯準會的加速收緊政策。

周二泛歐Stoxx 600指數收跌1.61點或0.35%，為456.65點，收復了盤中部分的跌勢。醫療健康股領跌，銀行股受創深。

德銀和德國商業銀行分別跌9.4%和8.5%；一位未公開的投資人大量賣出了這兩家銀行超過5%的持股。

美國資料顯示，美國CPI的成長基本上符合預期，推動美國債殖利率走低，投資人對股市的興趣也隨後稍微的回穩。

在從三月份的低點彈升之後，歐股現在一直停留在一區間內，市場主要擔心烏克蘭戰爭的影響、美聯準會的升息壓力，以及中國新冠疫情的惡化。

Hargreaves Lansdown資深市場分析師Susannah Streeter說，人們擔憂通膨的壓力正在上升，且有越來越多的證據顯示，在生活成本上升的背景下，消費者信心正在下滑。而日益膠著的烏克蘭戰爭已導致大宗商品價格飆升。雙方相互制裁的升高，走向更嚴厲趨向，據了解，歐盟正在研究，如何朝向對俄羅斯石油禁運的步驟緩慢推進。

油氣股上漲1.3%；原油價格在周一跌破每桶100美元之後，周二上漲。

華爾接重量級銀行將在本周發表財報。歐洲密集的財報季將在本月稍晚揭幕。

義大利國防工業集團Leonardo升2.7%。由於預期該公司主要市場將增加國防支出，德銀上調該公司評級為買進。

諾基亞跌1.4%，報4.87歐元。執行長Pekka Lundmark正式告知媒體，公司將完全撤出俄羅斯市場。

一項調查顯示，德國四月投資人信心跌幅少於預期，顯示通膨預期的下降，有助於改善德國經濟展望。