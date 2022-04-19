裕融(9941)與台灣銀行為主辦銀行之授信銀行團簽訂聯合授信合約案，契約自首次動用日起算3年，金額為新台幣84億元，公司多元化籌資管道以支應未來營運成長資金需求，充實中期營運資金暨強化財務結構。

此案原本預計籌募70億元，惟眾多銀行踴躍參貸，最終以推案上限84億元結案發行。此次聯貸案主辦銀行為台灣銀行，共同主辦行為華南銀行的文件管理銀行，參貸銀行有玉山銀行、香港商東亞銀行、凱基銀行、彰化銀行、台灣中小企銀、永豐銀行、第一銀行、台新銀行等金融機構。

本次聯貸案充分顯現參貸銀行對於ESG的高度重視，在落實永續金融的理念下，本聯貸案納入裕融企業ESG指標連結，包含光電碳排放減少、自有光電廠發電量年增顯現。

而關於裕融新能源布局，裕融表示，裕隆(2201)與鴻海(2317)的鴻華合作首款電動車估在2023下半年推出。短期公司還沒有看到獲利影響，長期布局看好發展潛力。

裕融旗下裕電能源發展電動汽機車充電樁業務，並參與太陽能電廠投資。本次聯貸案順利籌組完成，將有助於裕融擴大事業布局。裕電能源去年、今年首季皆獲利，裕融也盼後續能持續獲利，裕電能源整個布局包括太陽能光電持續拓展，車電會配合鴻華產品進度來做布建，穩定發展中。

關於新能源車如何作車貸的風險控管？裕融說明，在大陸部份，已經建立智能管控模型，放在新車去做管控，後續動態看風險管控成果調整。