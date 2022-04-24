台新金(2887)近期受整體金融股走勢疲弱影響，上周五收盤指數跌破2字頭，以19.35元作收。從籌碼面來看，外資連續5個交易日賣超，融資維持率小於166%，內部人持股低於4.05%；在技術面上，周K棒連2周收黑，並連續10個交易日未能站回周線。

針對市場熱議的台新金和新光金合併題材，台新金總經理林維俊表示，目前沒有接到任何通知或邀請，我們立場是開放與正面的，收到通知就會積極研究。

今年台新金邁入三十周年，公司協助達成全球2050年淨零碳排願景，將永續作為重點目標之一。台新銀行長期攜手信用卡卡友、商戶三方達成碳中和計畫，今年也舉辦為卡友種樹、轉換無紙化信用卡數位帳單活動及推廣友善環境商品，進而實踐永續並善盡企業社會責任，並提撥數位化後減降紙張的費用，幫助能源弱勢家庭裝設節能燈具，引領民眾邁向綠色生活，一起重視永續議題。

台新銀行支付金融處資深副總經理蘇育徵表示，台新銀行於2018年起與台灣首家B型企業DOMI綠然合作，推動數位帳單支援弱勢家庭計畫至今邁向第五年，超過百萬信用卡卡友轉換成信用卡數位帳單，累計減少約4,300萬紙張，幫助超過500戶能源弱勢家庭更換節能燈具，每一家戶可節省約新台幣3000元的電費開支。蘇育徵也說明，各類帳單如水電瓦斯、電信等，通常對完帳就會銷毀，全台民眾一年所使用的紙張相當於6座大安森林公園！若整合帳單透過信用卡扣款並使用數位帳單，不僅可以線上對帳，也方便透過手機出示繳款條碼至至便利商店繳納更加方便。