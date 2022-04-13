美國3月CPI再創逾40年新高，但3月核心通膨率小於預期，市場樂估通膨見頂預期，美國債息自高點回落，周二美股早盤走揚，但聯準會理事布雷納德(Lael Brainard)釋出可能在六月啟動縮表，投資人預期聯準會恐加速升息以抑制通膨，美股午後轉跌，醫療保健股、金融股帶來最大的拖累，美股四大指數全收墨，但跌幅收斂。周三亞洲日韓股止跌反彈，台股跟風重返萬七榮耀，開漲89.49點報17080.4點，新廠、法說會題材的台積電強彈，帶動電子大軍跌深反彈，航運同樣破浪漲，大盤盤中最高達17284.33點，大漲近300點，重回5日線。

截止10:45左右，加權指數上漲271.08點或1.60%，報17261.99點；櫃檯指數上漲1.75點或0.85%，報207.04點。

台股ADR周二全面收黑。台積電ADR跌0.13%、聯電ADR跌1.46%、日月光ADR跌0.15%。台積電(2330)高雄廠周二通過環評，預計明年7月營運，比原本提早半年，加上周四召開法說會談第二季展望，力撇外資連六日賣超9.4萬張窘境，周三開高7元至564元，盤中股價大漲19元衝上576元，市值增加逾3889億元，回升至14.83兆元。聯電(2303)、聯發科(2454)分漲約2%、3.5%，主要電子權值股鴻海(2317)、台達電(2308)、日月光投控(3711)早盤走堅。周二法說會的力積電(6770)公布毛利率達51%，緊追台積，並強調產能滿載，預估到下季都不會有變化，受惠於匯率貶值，下半年毛利率將比上半年表現好，股價開高走揚，但法人投資評等維持「中立」，盤中漲幅收斂仍維持2%以上漲幅。

華新(1605)出資2億美元，投資印尼鎳廠，華新集團擴大布局，加上鎳價強勢，華新飆上漲停之波段高點，激勵電纜類指強漲逾5%。航運陸海空出擊，航空雙雄華航(2610)、長榮航(2618)漲約5%排前列，航運三雄長榮、陽明、萬海也堅挺漲逾2%。航運盤中成交占比增逾1成，挑戰重回3成比重。而電子盤中成交比重則下滑一成，失守四成占比。

金融、鋼鐵也熱絡走揚，僅通網、水泥、塑化小落寞。大陸重啟發放遊戲版號，激勵兩岸遊戲類股群起反彈，台灣遊戲廠包括傳奇(4994)、華義(3086)、歐買尬(3687)、辣椒(4946)盤中率先亮燈漲停，帶動類股全面上攻。

台股短期受地緣政治、通膨、升息、疫情、美股等因素影響，造成股市波動較大，外資今年累計賣超台股近六千億元，金管會周二信心喊話，稱近期台股有5大利多，金管會主委黃天牧周三也提到，3月上市櫃公司營收年增14%、月增23.8%，只要台股基本面好，外資終究會回頭。

群益投顧說，大盤指數回補前次缺口後，出現多頭抵抗，短線技術性雖有反彈機會，但偏弱格局不變。宜保守操作等候落底訊號，逢反彈搶短適度為之，確實執行停損停利。法人也認為，大陸上海和昆山因應本土COVID-19疫情持續封控，供應鏈物流大亂，終端消費電子需求受到壓抑，科技股第2季財測恐保守，台股技術面弱勢，3月16日低點16808點以及3月8日低點16764點是多頭最後防守點，不宜再跌破，跌破恐有作頭疑慮。