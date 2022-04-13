美股雖收黑，但台股13日在科技及航運股領漲下，跌深強彈1.83％，外資也由賣超轉買超並匯入資金，激勵新台幣開低走高，盤中一度升破29元大關，終場收在29.086元兌1美元，升值5.9分，結束連續七個交易日貶勢，台北外匯經紀公司成交量17.02億美元。

外匯交易員表示，美國最新發布的3月消費者物價指數（CPI）年增率再飆上8.5％的逾40年新高，大致符和意期，但核心CPI升幅略趨溫和，激勵美股信心開盤走高，隨即因聯準會（Fed）官員又釋出6月啟動縮表訊息，美股四大指數應聲反轉全部收黑。台股則是在前一個交易日跌破17,000點後啟動強勢反攻，最後飆漲310點至17,301點，收復「萬七」，帶動新台幣由貶轉升。

外匯交易員指出，外資回頭買超台股105億元，使得新台幣升勢更強，且先前表現淡定的出口商，紛紛搶進拋匯，激勵盤中一度勁揚1.65角，但進口商當然把握機會順勢進場買匯，因此午後升幅趨於收斂。

由於預期Fed加速升息及縮表，外匯交易員認為，美元強勢仍將延續下去，新台幣一日反彈行情，並不代表貶值告終，接下來關鍵還是看俄烏戰爭變化、Fed加速緊縮、國內疫情發展，預料短線新台幣仍可能隨時轉貶。