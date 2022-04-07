美國上周初領失業金人數改寫54年來新低，降至16.6萬人，顯示就業市場強勁復甦，Fed聖路易聯準銀行總裁布拉德鷹派發言，稱Fed可能還需要將利率提高至3%以上，以對抗通膨，10年期美債殖利率升至2.647%。美股早盤漲跌不一，道瓊工業指數開低，一度跌逾百點，那斯達克指數於平盤狹幅震盪，台積電ADR跌幅逾1%，跌破百元關卡。

截至台北時間21點45分，道瓊工業指數下跌56點（或0.16%），暫報34440.51點；那斯達克指數上漲1.98點（或0.01%），暫報13890.79點；標普500指數上漲1.03點（或0.02%），暫報4482.18點；費城半導體指數上漲1.35點（或0.04%），暫報3195.31點。

5大科技巨頭普遍下跌，網飛跌逾1%，台積電ADR下跌1.19美元（或1.18%），暫報99.99美元；聯電ADR下跌0.09美元（或0.98%），暫報8.62美元。

美國勞工部公布，上周初領失業金人數降至16.6萬人，低於預期的20萬人，以及前值修正後的17.1萬人；截至3月26日當周，續領失業金人數報152.3萬人，高於預期的131.1萬人，以及前值修正後的150.6萬人。