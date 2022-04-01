美股殺尾盤，台股加權指數1日開在17,657.76點，權王台積電（2330）開在585元，IC設計龍頭股聯發科（2454）開在900元，全數開低，高價股一片綠油油，盤面上逆勢抗跌股，僅剩下防疫概念、化工及金融股，加權指數早盤跌幅擴大，下跌近200點，失守17,500點關卡。

受到俄烏衝突及聯準會升息抗通膨的疑慮揮之不去影響，美國四大指數在第一季最後一個交易日全面殺尾盤。

道瓊工業平均指數3月31日終場下跌1.56％（550.46點）、收34,678.35點。那斯達克指數下跌1.54％（221.76點）、收14,220.52點。費城半導體指數下挫2.27％（79.62點）、收3,429.00點。

元富投顧指出，聯準會（FED）的鷹派發言後，推估貨幣政策隨時有變數，投資人要注意國際熱錢流向。台股17,900點季線附近壓力大，短線來回震盪整理，目前站穩月線，原則上可擇強布局，酌量操作為原則。

現階段選股，優先選擇高殖利率或進入旺季產業股，操作觀念「型態突破買進或低檔築底買進」方式，電子股包括新唐、元太、茂達、台半和華孚最具指標。

另外，非電子部分，肥料和觀光股可觀察，包括東鹼、中華化、鳳凰和晶華是觀察重點，目前呈現漸轉強，逢低買進原則。

比特幣出現強彈，4.7萬美元附近，美元指數99位置是觀察，目前震盪格局，未來走勢要追蹤。

近期台灣股市隨美股起舞，OTC跌深彈，集中市場跟著彈，外資內資罕見同調，未來台股狹幅整理機會大。

台股最重要的護國神山，台積電600元成短線多空，可當先行指標，未來量能變化，將是本波觀察重點，5日均量達3,500～4,000億元以上，反彈才能持久。