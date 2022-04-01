國內疫情延燒，今天新增104例本土個案創下今年新高，中央流行疫情指揮中心表示，目前國內共有20條感染源不明的傳播鏈。民眾關心即將到來的清明連假該如何因應？中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，連假該做的事情還是要做，把口罩戴好，勤洗手，和不特定對象保持距離。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說明，目前國內共有20條感染源不明的傳播鏈，包括今天新增的桃園工作室群聚，以及昨天確診的疫調中個案中，桃園和新北各有一案未能找到與任何一條傳播鏈相關；另日前確診的新北深坑陪病者今天監測期滿，以及彰化寵物用品廠夫婦的序列出爐，與新北中和公寓群聚一致，也有有中和足跡，因此歸併成同一條。

有醫師指出，國內疫情多點爆發，比去年萬華疫情還嚴重。陳時中認為，還不到萬華的程度，當時每天至少有500、600例確診，且今年的重症率比去年Alpha變異株來得低，因此才提醒大家要謹慎小心但不用恐懼，但還是要趕快打疫苗。

至於基隆「類普篩」何時上路，陳時中表示，今天已準備20萬份家用快篩試劑送到基隆各區公所，細部作法是由基隆市來規畫。