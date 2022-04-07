新北市長侯友宜已多次呼籲中央盡速開放「輕症在宅照護」，衛福部長陳時中今上午在立院備詢時表示，輕症在家照護相關指引預計下周定案，將邀請部分縣市試辦；他下午在疫情指揮中心記者會上表示，由於侯市長有表達意願，且目前新北疫情和醫療比較吃緊，因此由他們來試辦。

外界關心為何只選擇單一縣市試辦？是否也會納入其他縣市？陳時中表示，當然一開始作為試辦，也許有其他縣市有興趣，我們會選擇說如果社經情況不一樣，多個示範點我們也不反對，不過這需要社區的溝通。

至於哪些人符合輕症在家照護條件？台大醫院院長吳明賢指出，主要是沒有症狀、年齡小於65歲、無嚴重慢性病的患者，同樣是高血壓也有控制很好的，同樣適合在家裡；他也呼籲民眾，即使不幸得到Omicron，也是和一般感冒一樣，沒有必要那麼恐慌。

國內藥物整備方面，目前國內簽訂瑞德西韋合約8.2萬份，已有1.2萬份在手；默沙東口服藥Molnupiravir和輝瑞口服藥Paxlovid分別簽訂5000份和2萬份，目前以以7500份在手。陳時中今天上午在立院透露，未來將比照國際水平持續採購輝瑞口服藥Paxlovid，預計加買10萬人份以上。

陳時中下午在防疫記者會上進一步說明，如參照國際經驗，新興國家以英國準備最多，約為全人口6到7％，其他國家大概2到4％，因此國內將以這個比例做為目標，新合約也準備要談。