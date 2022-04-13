教育部放寬疫情停課標準，全校停課標準將放寬為全校3分之1以上班級確診或全校10班以上班級暫停實體課程10天。國民黨主席朱立倫今天在國民黨中常會上批評，中央政策應該因地制宜，不能以台北眼光看天下，停課標準應該尊重地方政府。

朱立倫說，12歲以下的孩子確實沒有施打任何疫苗，中央停課的標準，卻是把所有的高中、國中、國小一刀切，把它畫成都一樣，地方當然家長會很擔心，會有很多的聲音，國民黨必須要站在家長這一方，去思考所有孩子的爸爸媽媽的憂慮。

朱立倫也呼籲不能從台北看天下。少子化之後，台灣偏鄉學校可能全校是2、30位同學，很多都是混齡、混班上課，根本沒辦法用班級計算，教育部在訂標準的時候，應該要尊重各縣市政府，尤其是各縣市的情況，跟台北市跟大都會是幾乎完全不同。要尊重各縣市政府，因地制宜，採取各縣市認為最能保護兒童的標準，來消弭家長的憂慮。

朱立倫也痛批，快篩劑到底為什麼這麼貴？比全世界貴了兩到三倍，怎麼可以發生這樣的情況？尤其現階段這麼嚴重的情況，一定要讓民眾以最便宜的價格取得，這是一定要做到的。

朱也提到，如果民眾今天篩檢出來之後無症狀或輕症，我們以新北市侯市長講的，居家照護是不是從各縣市可以開始這樣做， 新北市是昨天開始實驗性的這樣做，中央到底對於居家對於居家照護尤其是各縣市的條件情況不同，到底要怎麼去因應，這些無症狀、輕症的。

最後，朱提到，從韓國，從新加坡，從日本，從國際看起來，這波影響最大的是沒有施打的老年者、高齡者，那他的死亡率非常高，如何來提高我們的施打率，這個挑戰是我們共同要面對的。