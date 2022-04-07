立法院社會福利及衛生環境委員會7日邀請衛生福利部長陳時中就「因應COVID-19疫情多點爆發，社區、學校、職場防疫措施與因應作為及移工邊境管制、入境檢疫措施執行現況」進行專題報告，並備質詢。（杜宜諳攝）

本土疫情多點爆發、蔓延至校園，教育部今統計，全台共有128校停課。立委質疑如以該標準持續下去，恐怕全台多數學校都會停課。衛福部長陳時中今天赴立法院社福及衛環委員會備詢時表示，持續大規模停課恐影響學生受教權，將盡速與教育部討論，訂定因應Omicron疫情的停課標準。

目前全台14縣市共有128校停課，根據現行停課標準，高中以下學校如有1名學生確診，該班級停課；如有2個班級以上學生確診，則全校停課，並依各地方衛生局判斷調整。立委賴惠員擔憂，以目前標準，恐怕越來越多學校都面臨停課，是否將採滾動式調整？

陳時中回答「這當然需要檢討」，Omicron疫情到現在傳播速度很快，但輕症相對多，如用原來的標準積極停課，對於社會的穩定度不見得是一件好事，需要去檢討，把匡列的範圍縮小，把快篩盡速來做，確定需要區隔的範圍。

陳時中指出，目前台灣以減害為重，過去要匡列2、3層接觸者，現在不希望這樣做，被匡列的人盡量在家隔離；以前要追14天的足跡，現在大概只追3天。

立委蔣萬安也認為，民眾希望兼顧防疫和生活，未來是否不需要匡列這麼大，包括商場清消是否不用停業一整天，才能讓真正兼顧防疫和生活，希望指揮中心做整體盤整及檢討。