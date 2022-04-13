宜蘭縣今天（13日）新增14人確診，4月9日在羅東參加一場喜宴的民眾中，已有6人染疫確診，其中包括宜蘭縣議員松王淑珍，而松王淑珍因為擔心疫苗有副作用，並未施打，據了解，縣長林姿妙也有參加該喜宴，但過程中沒跟松王淑珍等人接觸，經再次PCR篩檢林姿妙為陰性。

日前宜蘭縣爆發的舞蹈教室傳染鏈，今天沒有新增確診數，家庭聚餐事件再加4例，另有5例是外縣市染疫等零星個案，參加4月9日羅東晶圓會館喜宴的有5人染疫，共計14人，因參加喜宴染疫而確診縣府昨已公布1人，累計該喜宴已有6人染疫。

參加喜宴染疫者包括宜蘭縣議員松王淑珍，她表示，昨天中午後腰跟雙腳都很酸痛，症狀很像重感冒，後來經篩檢後確診。松王淑珍坦言，她是擔心疫苗副作用才沒接種，她雖然是基督徒，但信仰不是不打疫苗的主因，畢竟很多基督徒也都有打疫苗，她也不能代表全台灣的基督徒。

衛生局表示，參加喜宴者跟確診者同一桌與鄰桌者，會居家隔離，衛生局正在擴大疫調中。