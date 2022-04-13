雲林縣長張麗善12日晚間宣布，雲林縣不跟進中央新停課標準，13日引發熱議，不少家長都認為孩子沒有施打疫苗，放寬停課標準風險實在太高「生存權比受教權更重要」，私校幼兒園表示目前疫情持續延燒，若放寬停課標準，孩子的染疫風險將隨之提高，雲林縣的作法就幼教界來看，是正確的決定。

雲林縣不跟進新停課標準，目前縣內12歲以下國小及幼兒園，預防性停課方面，1班有1名師生被匡列居家隔離，該班預防性停課1至3天；1校有2名以上師生被匡列居家隔離，該校預防性停課1至3天。

學校若有師生確診，比照教育部之前高級中等以下學校停課標準，1班有1名師生確診，該班停課10天。1校有2名以上師生確診，該校停課10天。

1家私校幼兒園表示，目前校園染疫情況相當嚴重，小朋友活潑好動，不管上課或休息常會牽手、抱抱，一旦園區內有幼兒感染，很容易互相傳染，放寬停課標準等於讓小朋友有更長時間處在危險環境中，「絕不能拿小朋友的健康作賭注」。

幼兒園說，由於疫情延燒，只要家中有幼兒，家長們都會特別留意防疫工作，以免自己染疫傳給孩子，相較於在幼兒園群聚，在家會相對安全，這是機率問題，為了孩子的健康，一定要把染疫機率減至最低。

國小老師認為，國小學生還很好動，經常會有近距離接觸，在沒有施打疫苗的情況下，大部分老師覺得放寬停課標準有其風險，面對中央與地方政府不同調，一切以學生的安全為重。