本土疫情延燒，近7天來確診數破千例，在疫情來勢洶洶之際，屏縣府7日宣布「屏東三大日音樂節」8日如期登場，原因是中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中曾表示，不要因1、2人染疫就停辦大型活動，因此該活動將遵循指揮中心防疫方向，加強防疫措施。

屏縣府指出，先前中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，不要因1、2人染疫就停辦大型活動，因此該活動將遵循指揮中心防疫方向，加強防疫措施，活動現場在出入口處將會安排工作人員測量體溫也配有酒精幫現場民眾消毒，也請大家依照現場指示配合測量體溫、配戴口罩並掃實聯制入場。

縣府說，若為居家隔離及自主健康管理期間者，以及有發燒、呼吸道症狀、腹瀉嗅味覺異常者，不接受進場參加活動，以保護自身及他人的健康。

由屏縣府打造的全台春季最大音樂品牌活動「屏東三大日音樂節」，將於8、9、10日在屏東市縣立體育館前草地登場，今年邀請到14組超夢幻卡司，包括動力火車、嘻哈男神瘦子E.SO、金曲歌后徐佳瑩等，連續3天輪番接力演出，將嗨炸屏東夜空。

「屏東三大日音樂節」第1天邀請美聲歌后周蕙、李翊君、林曉培、于子育；第2天有堪稱「行走費洛蒙」的嘻哈男神瘦子E.SO、大淵MUTA、持修、麋先生與理想混蛋；第3天則有人氣樂團動力火車、金曲歌后徐佳瑩、「小宇」宋念宇、？te壞特、魏嘉瑩及琳誼。

傳播處表示，因應活動人潮眾多，第2、3天（9日、10日）將會在仁愛路上搭設400吋的大螢幕進行轉播，因此8日晚上11點起至4月11日清晨4點，屏東市仁愛路（勝利東路至公園路段）將進行封路，以利相關硬體搭設及拆卸，提醒用路人注意。