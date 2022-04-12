Onitsuka Tiger MOAGE CO (白)5680元，為旗艦店獨賣鞋款。（Onitsuka Tiger提供）

日本運動品牌Onitsuka Tiger台北101旗艦店於1日開幕，12日特邀歌手林宥嘉站台，只見他穿上布勞森套裝帥氣登場，他自爆曾赴門市消費並與店員相談甚歡，後來店員暗中牽線才促成此次活動，「人果然要廣結善緣。」3歲兒子是否喜歡爸爸打扮風格？林宥嘉笑回，孩子的確會模仿家長，最近就開始留長髮綁沖天炮。

林宥嘉穿著新款銀灰色尼龍套裝，映出銀月緞光，透氣材質就連夏天也適合穿搭，訪談過程他還俏皮把腳舉得老高，展示旗艦店獨家商品之一的MOAGE CO鞋款，特殊方形鞋頭、厚鞋底設計展現品牌個性；另外，旗艦店也引進2022春夏服飾新品及限量販售MEXICO 66 SD手工染色系列和DELECITY厚底鞋。

林宥嘉自認屬於「享受購物型」消費者，只要買到喜歡的單品就不會後悔，平時最愛的配件就是帽子類商品，直言頭髮長很適合毛帽等作搭配。孩子是否會學習爸爸的造型？林宥嘉笑回兒子的確會模仿，近期就開始把頭髮留長並綁成沖天炮，模樣十分可愛。