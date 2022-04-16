民進黨大岡山市議員參選人陳慶鴻（前排左三）與立委賴瑞隆（前排左起）、邱志偉、劉世芳（前排右起）、邱議瑩、高雄市議員高閔琳等到岡山區壽天宮祈福。（林瑞益攝）

民進黨大岡山市議員初選民調將於今（16）日晚間登場，湧言會林志誠與立委趙天麟等人上午組成6路車隊，在橋頭區九甲圍義山宮集合出發，展開掃街拜票。陳慶鴻方面也有3路車隊，立委邱志偉、劉世芳、邱議瑩、賴瑞隆等人相挺。

高雄市議員初選競爭激烈，最後壓軸激戰區在第3選區包含岡山、永安、燕巢、彌陀、梓官及橋頭等6個行政區，趙天麟、林志誠等兵分6路，展開地毯式掃街。

趙天麟為林志誠背書掛保證，趙天麟表示，林志誠年輕熱忱、正派清廉，林曾是市長陳其邁競選副總幹事、得力助手及栽培的新世代，尤其林還有黨部執行長的歷練，完整的資歷已能獨當一面，是最優參選新人，呼籲民眾挺林志誠民調過關，入列市議員提名名單。

才剛拿下鳳山區初選民調的市議員林智鴻、要拚8連霸市議員的李喬如也為林志誠加油，呼籲鄉親給「台灣阿誠」機會，栽培優秀年輕世代。林志誠感謝大家的支持，他說，自己是橋頭子弟，感謝大家為他加油，眾人將在今天做6區大車掃，拜託民眾支持。

「邁向過半大聯盟」的參選人陳慶鴻方面，眾人從岡山壽天宮出發，車隊共分3路，岡山、橋頭由立委邱志偉與市議員邱俊憲、陳慶鴻與蘇致榮4人負責，象徵在地服務，從岡山出發；梓官、彌陀、永安由左楠區立委劉世芳、議員李柏毅、參選人黃偵琳、黃彥毓領軍；燕巢區則由立委賴瑞隆帶隊，成員包含議員簡煥宗、初次登場的陳慶鴻的太太。

陳慶鴻表示，此次初選空前激烈，感謝前輩與夥伴們齊聚為自己打氣，特別是議員高閔琳也出席共同為自己加油，他再次感謝。邱志偉說，將全力以赴到最後一刻，多名立委與市議員到壽天宮向媽祖婆祈求，讓陳慶鴻在民調初選過關，盼陳慶鴻能出線，未來能服務民眾，爭取更多建設。