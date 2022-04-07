本土疫情不斷延燒，今（7日）確診個案飆升382例，其中新北市就佔了111例。就有男網友好奇，台灣雖然成功防守疫情2年多，但國外早已陸續解封，恢復正常生活，質疑「台灣的防疫是成功還是落後？」引起網友熱議，其中有網友認為，「比死亡人數、自由度和商家倒閉數，整體來說幾乎是世界頂尖吧」。

一名男網友在PTT八卦版以「台灣防疫到底如何」為題發文表示，如果以確診人數來看，台灣可謂世界模範生，成功防堵疫情2年多，但以人民生活來看，對比其他國家陸續解封口罩，台灣似乎落後許多，因此好奇「台灣的防疫是成功還是落後？」

有網友留言反諷，「前面打得很好，結果還是輸了」、「跟棒球一樣，打完7局就各種暴投失誤然後比賽結束」、「島國優勢比其他國家強很多，但只會鎖國不叫防疫做的好，疫情晚一年半爆發，才發現我們根本是井底之蛙」、「守了老半天結果還是要跟國外一樣，不如早點共存」。

也有網友認為，「一開始確實守得不錯」、「已經努力把衝擊降到最低了」、「比死亡人數、自由度和商家倒閉數，整體來說幾乎是世界頂尖吧」、「可以再觀察啦，以去年來說，雖然防疫過程有很多吵鬧、衝突，但地方政府還是很給力的執行」、「能撐到輕症多的Omicron大爆發也是很偉大的成就了，台灣幾乎躲過了Delta，少死很多人；說不自由，台灣到現在也沒有真的封城，把人民關在家裡過」。