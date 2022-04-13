華航貨機「台灣意象」塗裝爭議不斷，除了被爆料原定首航香港因壓力取消，行政院長蘇貞昌坦言「新塗裝確實造成飛出去的難度」，近期華航新到貨的貨機，更被發現「台灣意象」塗裝消失，近日交通部書面說明卻表示，客機塗裝仍持續研議中，被Ptt鄉民放上討論版討論後，立刻引來鄉民一面倒的炮轟。

今（13日）有Ptt鄉民在討論版中分享該則新聞相關報導，立刻引起大批鄉民共鳴，有人留言怒批「塗裝都縮了，還研議個什麼？牛皮吹破了還硬要打腫臉充胖子」、「民進黨的日常：繼續撒謊騙票」，更有鄉民狠酸「號稱全世界都搶著支持台灣，結果？」、「林佳龍：好險我退了」、「可憐，說要改名過了730天」。

據維基百科與華航官網資料，華航共計訂購10架B777F貨機，用以取代逐漸老化的B747-400F機隊，目前到貨4架，其中前3架為配合蔡政府區分台灣與中國大陸，在綠委要求下塗上「台灣意象」圖裝，在機身前段CARGO字樣的C中，加入台灣島輪廓。