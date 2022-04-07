元太宣布，推出E Ink Kaleido 3彩色印刷電子紙模組。新一代E Ink Kaleido 3提供16灰階與4,096色，適合顯示豐富彩色圖像資訊，市場目標鎖定電子書閱讀器、電子紙筆記本以及電子紙顯示器等應用。透過優化電子紙模組結構的設計，E Ink Kaleido 3相比於前一代E Ink Kaleido Plus，色彩飽和度提升30％，提供更鮮明的色彩與清晰的文字顯示效果，為電子紙彩色數位閱讀加分。 E Ink Kaleido 3以彩色印刷式電子紙技術（Print Color ePaper technology）為基礎，運用RGB色彩顯示原理，讓黑白的電子紙薄膜呈現溫潤的彩色顯示表現。在色彩表現方面，色彩顯示的鮮豔度明顯提升，並同時增加視覺感受的清晰度，提供更佳細緻與舒適的彩色數位內容閱讀體驗。 適合顯示豐富圖像資訊的裝置，例如：表格、地圖、圖片、課本和廣告等。

除了改善色彩表現之外，E Ink Kaleido 3還配置由E Ink前光設計團隊所設計的前光 - 「E Ink ComfortGaze」，E Ink ComfortGaze前光技術可減少從顯示器表面反射的藍光量，在閱讀時提供更優異的舒適感，與上一代前光設計相比， BLR（Blue Light Ratio）和 BLTF （Blue Light Toxicity Factor）分別降低多達 60％及24％。

元太董事長李政昊表示，採用E Ink Kaleido技術的彩色電子書閱讀器上市以來，獲得眾多客戶的支持與肯定，也驅動元太科技持續加速彩色電子紙技術的推陳出新，新一代E Ink Kaleido 3精進了彩色電子紙的色彩鮮明度、整體畫面細緻度及閱讀舒適度的表現，將同時滿足市場對使用彩色電子紙閱讀以及視覺健康意識提升的期待。

E Ink Kaleido 3電子紙模組提供7.8吋、10.3吋與13.3吋等多種不同面板尺寸選擇，具有輕薄、便於攜帶的特性，並結合更佳的色彩顯示效果。E Ink Kaleido 3的反應速度具備播放動畫與影片的能力，將可為教育與專業應用領域帶來嶄新的數位閱讀與書寫的選擇。同時13.3吋E Ink Kaleido 3電子紙亦可適用做為戶外廣告看板使用。