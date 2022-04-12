元太(8069)與京東方、DKE東方科脈、江西興泰科技、群創(3481)、清越科技、亞世光電，攜手全力推展E Ink Gallery Palette及E Ink Gallery Plus彩色電子紙應用。E Ink Gallery Plus為採用E Ink最新的ACeP技術的全反射式的彩色電子紙顯示器，透過青色、洋紅、黃色、白色等四種彩色電子墨水粒子，實現了包含八種原色的全色域顯示效果。

E Ink Gallery Palette則是基於E Ink ACeP 技術，發展出支援一般顯示看板使用率最高的七種顏色，包括黑色、白色、紅色、黃色、藍色、綠色和橘色，非常適合低秏電，僅需有限色彩顯示的電子紙應用，適用於零售、教育、辦公、交通、醫療、工業、物流等各個領域。

元太近年推出三大彩色電子紙技術，董事長李政昊表示，隨著電子紙產品與應用範疇、以及電子紙產業規模持續成長，E Ink做為電子紙技術領導廠商，號召生態圈的模組夥伴公司一起合作，由E Ink供應彩色電子紙薄膜，交由各夥伴公司開發多元尺寸的彩色電子紙模組，共同攜手更積極推動彩色電子紙應用於各項智慧顯示產品，將綠色環保且低碳的電子紙應用帶入更多智慧城市，促進全球永續發展。

若以全球3,000萬個10吋電子廣告牌計算，持續使用5年時間，電子紙廣告牌與LCD廣告牌使用的電力消耗相比，可減少1萬2千倍的二氧化碳排放量。具低碳、動態顯示、類紙質感的電子紙廣告牌和一次性使用的印刷紙張相比，則可減少6萬倍的二氧化碳排放量。隨著數位趨勢驅動零售業者加速採用動態顯示的電子紙廣告牌，除了節省人力、提高效率之外，還能降低更多環境資源的消耗，有助於減少二氧化碳排放。

BOE電子紙產品覆蓋了1吋到32吋的型號，BOE希望與元太聯合開發推廣彩色電子紙產品，針對物聯網應用進行全方面研究，憑藉背板、模組及整機等產業鏈整合能力，更好地將彩色產品快速導入市場。

江西興泰科技表示，隨著E Ink新一代彩色電子紙技術的問世，興泰科技將加深TFT玻璃基板、驅動技術、柔性工藝等研發投入，並於各應用領域加大推廣投入，促進生態圈的搭建和完善，特別是在零售、教育、醫療、物流等應用領域的生態圈建立。

群創與元太合作多年，從提供電子紙TFT基板到現在共同開發28吋E Ink Gallery Plus最新的全彩電子紙看板應用，進軍公共交通與零售場域電子紙應用領域。