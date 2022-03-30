MCU(微控制器)市況大好，在5G、AI等應用催化更有研調機構看好一路旺到2026年，其中，最被看好的就是車用市場，也帶動新唐(4919)股價連兩日衝高，今開高一度衝上205元歷史新高價，惟其後漲多賣壓調節，漲幅收斂，笙泉(3122)則是早盤後隨即攻上漲停鎖住，有逾5000張掛市價等買。

新唐去年營運攻頂，每股大賺7.27元，2月單月每股淨利也達0.9元。市場認為，目前消費性電子市場持續面臨下修潮，恐對新唐不利，只是，32位元MCU供給持續吃緊，加上車電需求強勁，新唐於2020年收購Panasonic旗下半導體業務NTCJ後，車用加上工業用MCU營收占比由3成提升至4成，去年第四季也推出第三代車用電池監控BMIC，目前已被9間車廠所採用，扮演新唐今年的重要成長動能。

MCU是在傳統汽車控制系統中負責數據處理和運算的晶片。目前單車MCU平均用量為50顆，隨著汽車智能化程度的提升，MCU使用量逐漸提升，預計2025年，單車MCU平均用量將達到55顆，隨後伴隨ADAS、level 4以上智能汽車滲透率提高而提升。

笙泉自2020年開始大力推廣32位元系列，去年受惠於市場缺貨且規格與功能優於競爭對手，已經吸引不少訂單湧入，由於笙泉主要是以工控市場為主，受消費市場景氣影響不大，笙泉也看好今年營收還是有20~40%的成長。