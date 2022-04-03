MCU(微控制器)上週在意法半島體開出漲價第一槍後，相關族群成為台股上周熱門指標，只是，消費性電子市場持續軟下，MCU市場也朝向高階化發展，研調機構也直指，車用MCU今年的成長力道將超越其他領域的MCU表現，而車用或是工控MCU主要就是採用32以上位元。

根據市調機構IC Insights最新數據顯示，今年全球MCU營收將成長10%，但多來自車用以及32位元的成長。預計2022年全球MCU營收將突破200億美元、來到215億美元、年增加10%，續創年度新高，IC Insights更直指，車用MCU今年的成長力道將超越其他領域的MCU表現。

IC Insights數據顯示，2021年到2026年32位元MCU營收的年複合成長率達9.4%，而16位元MCU營收年複合成長率約為1.6%，但4位元及8位元MCU營收則沒有成長。另外，2021年至2026年全球MCU的出貨量，年複合成長率為3%，營收年複合成長率則為6.7%，ASP部分，預計年複合成長率約3.5%，且會緩步上漲到2026年。

IC Insights表示，看好32位元的MCU將扮演整個MCU產業最大成長動能，而車用MCU主要就是32位元以上，另外，工控等高階領域也多為32位元MCU。

其實自去年起，MCU產業就已經受到來自大陸廠商的削價競爭，故台廠持續拉升32位元占比成為一大利基，藉此可以與大陸削價競爭做出差異，除在車用MCU具有優勢的新唐(4919)外，包括盛群(6202)、笙泉(3122)等也積極介入，拉升營收占比。