去年七月歐盟執委會宣布將提案在二○三五年後禁售燃油車，美國總統拜登也宣布二○三○年起美國一半以上的新車將是電動車，美歐兩大汽車強權聯手推動電動車的發展，更加確立電動車的未來主流趨勢。

根據市場調查機構Canalys最新發布報告顯示，二一年全球電動車（ＥＶ）的銷售量達到六五○萬輛，年增一○九％，占整體乘用車銷售量的九．一五％，前三大市場依序為中國、歐洲及美國，合計占全球比重達九成以上。其中，特斯拉（Tesla）以十四％的市占率位列第一，緊追在後的還有福斯、上汽集團、比亞迪、Stellantis等。隨著電動車大廠特斯拉引進大量電子零組件供應商，加上這波車用晶片大缺貨，也使得台灣廠商在車用電子領域大有斬獲，國內二極體業著包括強茂、台半、德微、朋程等皆同步看好整體市況前景。

電動車是最大成長動能

根據車用半導體大廠英飛凌（Infineon）的分析，過去每一台燃油車大概要用到十八個功率半導體元件，電動車則是需要用到二五○個功率半導體元件，數量將近十三倍；而每一台燃油車的功率半導體成本為七一美元，電動車則是四五○美元，不管是成本或元件使用量，皆為倍數以上成長動能。國內法人表示，隨著電動車的快速成長需求，功率半導體市場需求將會呈倍速成長，其中的商機也就令人期待。

提到電動車，一般人腦海想到的一定是特斯拉和伊隆．馬斯克（Elon Musk），但其實還有一個產業是製造電動車不可缺少的，那就是功率半導體產業。

功率半導體在電動車驅動上扮演舉足輕重的角色，應用在電動車內包含控制馬達的逆變器（Inverter）、升降壓轉換器（Converter）及車載充電器（On Board Charger）、電池管理系統及馬達控制器等。（全文未完）

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