晶圓代工大廠台積電(2330)隨著工作天數恢復正常，2022年3月自結合併營收雙位數「雙升」至1719.67億元，為僅次於1月的歷史次高。累計首季合併營收同步雙位數「雙升」至4910.76億元，連7季改寫新高、且超越財測預期高標。

台積電2022年3月自結合併營收1719.67億元，較2月1469.33億元成長達17％、較去年同期1291.27億元成長達33.2％，改寫歷史次高。累計首季合併營收4910.76億元，較去年第四季4381.89億元成長12.1％、較去年同期3624.1億元成長35.5％，連7季改寫新高。

台積電先前法說預期，首季合併營收將升至166～172億美元，以新台幣兌美元匯率27.6元估算約新台幣4581.6～4747.2億元，季增4.6～8.3％、連7季改寫新高。平均毛利率介於53～55％，營益率介於42～44％。公司預計14日召開線上法說。

法人認為，台積電首季營運淡季不淡，且季增率達雙位數成長，除了受惠高速運算（HPC）相關應用需求暢旺、車用電子市場回溫及漲價效應外，智慧手機季節性影響較往年有所和緩，以及近期新台幣匯率回貶，亦增添整體營收成長動能。

台積電先前看好5G及高速運算為未來幾年大趨勢，晶圓代工供不應求狀況今年將持續，預期今年全球不含記憶體的半導體市場產值年增9％、晶圓代工市場年增約20％。台積電營收成長表現將優於平均，美元營收估年增達25～29％、再創歷史新高。

在四大平台持續成長推動下，台積電看好未來幾年營收年複合成長率（CAGR）將達15～20％，今年毛利率可達53％、股東權益報酬率（ROE）逾25％。為因應客戶對先進製程及成熟製程晶圓代工強勁需求，今年資本支出估達400～440億美元、年增達33.3～46.7％。

展望後市，美系外資日前出具報告，對台積電第二季及全年成長維持樂觀，預期第二季以美元計價營收將季增4％，受惠稼動率全滿及新台幣匯率轉弱，毛利率可望提升至55％。全年營收成長25～30％、毛利率53％的財測展望將不變。

不過，美系外資擔憂邏輯半導體需求轉向，預期相關訂單需求將在下半年及明年有所削減，特別是成熟製程方面。因此，預期台積電明年營收僅成長9％，毛利率成長動能將受稼動率降低及折舊增加而下滑，但隨著3奈米貢獻增加，2024年營收成長可望反彈至16％。

鑑於庫存修正和周期性低迷前景，美系外資認為台積電成熟製程明年應會面臨些許稼動率壓力，但由於營收組合處於壓倒性領先優勢，影響仍屬可控。綜觀上述因素考量，對台積電維持「加碼」評等，但將目標價自780元調降至710元。