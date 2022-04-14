小編今天（14日）精選5件不可不知的國內外財經大事。據悉，在長榮集團經營權大戰中，首役長榮國際經營權大戰，弟弟派與張國煒尋求合作，透過姐夫、長榮國際董事長鄭深池居中協調，張國明、張國政釋出善意，創造互相合作的空間，聚焦航空事業，當時大家有共識，讓張國煒擔任立榮董座，是張國煒母親李玉美在長榮國際一役中，支持弟弟派的關鍵之。

【1】張國明、張國政和小K的密約與共識

長榮集團創辦人張榮發四子張國煒戲劇性「重返」長榮，14日可望接任立榮航空董事長，震撼市場！據知情人士透露，張榮發二子張國明、三子張國政聯手張國煒，贏得長榮國際主導權後，憑藉股權優勢，將再下一城取得立榮航空主導權，且在弟弟派的「共識」下，14日立榮董事會將通過由張國煒擔任董事長。

【2】台積電今法說 外資打強心針

晶圓代工龍頭台積電法說登場，儘管受到通膨、智慧機終端需求不振影響，幾乎所有研究機構近日都下修半導體預估以應對外部變數，然各大外資接連對台積提出正向預期，營收季增3～6％已是共識，更強調台積電長期競爭力足，在半導體景氣下行時仍是絕佳投資標的。

【3】大股東狂敲 9檔樂透

台股今年來連翻下挫，經歷1月及2月跌勢後，3月曾急挫至16,764點波段低點，最後收小漲41點，可看出大股東、董事積極逢低加碼持股。

【4】Fed鷹派力挺5月升息2碼 幾成定局

聯準會（Fed）理事布蘭納德（Lael Brainard）與里奇蒙聯準銀行總裁巴爾金（Thomas Barkin）在周二（12日）發表談話時均警告，鑒於美國通膨壓力過高，Fed有必要盡快升息來讓通膨降溫。他們還對外信心喊話，聲稱美國激進升息不至於讓經濟走下坡，代表下個月升息2碼已成定局。

【5】美再點名 12家中概股恐下市

美方再度施壓美股中概股，美國證交會（SEC）當地時間4月12日，把搜狐、金融壹賬通等12家美股上市公司，列入「外國公司問責法」預定摘牌名單。自3月以來，SEC四度新增該名單，共有23家公司遭點名。