富達國際亞太區股票研究主管繆子美(Victoria Mio)近期分析中國大陸市場，強調疫情的重燃、戰事對需求的破壞和對商品價格的影響，以及中美關係走向等，是投資人需要關注的三大風險，短期雖審慎看待中國股市發展，但看好中長期的成長機會。

繆子美表示，面對新冠疫情的反撲，中國大陸近期執行了更嚴格的清零防疫策略，使得中國經濟表現面臨較大的壓力，故短期對於中國市場看法趨於謹慎，不過中長期而言卻是樂觀看待，因為中國大陸官方近期提出2022年GDP增長目標是5.5％，並積極解決中國社會收入不平等的問題，預期中國大陸居民的收入水準將持續以高於GDP的速度成長，可望為消費相關產業創造大量投資機會。

至於市場關注的美國升息議題，繆子美表示，今年美國聯準會(Fed)可能會升息三至四次，較市場預期的六次為少，今年中也可能開始啟動每月600億至800億美元的縮減購債規模，而隨著美國升息腳步，中國大陸央行也有可能實施貨幣寬鬆政策，不排除會出現降準、降息和繼續加大信貸投放，這將對經濟和資本市場產生積極影響。由於中美利差收窄、出口疲軟、成長動力減弱，預期未來人民幣對美元將呈現走弱趨勢，國際資金流入的步伐亦可能放緩。

在此趨勢下，繆子美提醒投資人可以留意兩大市場走向，一是如果後續美國經濟陷入衰退，尤其若受到高油價的拖累，新興市場便可能二次探底；二是如果美國經濟不步入衰退，市場的技術性反彈可能會持續一段時間。整體而言，美國的升息走勢應會繼續促使市場投資人「追逐收益」，對於高配息的資產類別會有相對優勢。

中國股市短期雖存在投資風險，但中長期卻擁有成長機會，且相較於港股，中國A股表現會相對更具韌性。繆子美分析，這主要是因為A股市場將受益於政策寬鬆週期，且外資在A股的持股比例仍相對有限，其中特別看好工業、公共事業、醫療保健及綠色主題相關產業等。

繆子美指出，工業股可能受益於財政刺激、產業升級、進口替代、貨幣寬鬆驅動信貸需求等利多消息；公共事業方面則主要看好風力發電、太陽能、水力發電公司，高油價趨勢將使這些產業表現佳，突顯再生能源優勢；而隨著新冠疫情再起，部分醫療保健股也將因此受惠。

此外，綠色主題向來是富達國際關注的重點，中國大陸承諾於2060年之前實現「碳中和」，隨著全球對ESG議題的關注度提升，這對中國大陸股市將是利多，目前中國大陸的ESG基金規模正快速攀升，截至2021年12月已接近550億美元，全球ESG基金對中國大陸市場的資金流入也不斷提高，是投資人可以關注的投資焦點。