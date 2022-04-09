受到美國聯準會鷹派訊息及國內疫情升溫影響，台股指數周線下跌341點，跌幅1.93％，中止周K線連三紅，轉為收黑，平均日均量2799.64億元；PGIM保德信高成長基金經理人葉獻文表示，短期內市場需要消化聯準會釋出縮表金額大於預期的負面情緒，台股震盪在所難免，短線可視下周四(14日)台積電、大立光兩大指標廠商的法說會內容，特別是台積電法說會上釋出的市場展望，將成為台股第2季市場風向球。

葉獻文認為，若台積電法說釋出的是正向訊息，將有利於提振台股多頭；緊接而來是4月中下旬美國展開超級財報週，葉獻文認為，台股相關的指標科技大廠公布財報數據與財測結果，都將成為市場關注焦點，特別是財測將反映企業對未來展望是否延續成長軌道，更會受到市場高度關注。

今年以來聯準會升息、縮表鷹派訊息，加上全球通膨居高不下，持續干擾台股表現，導致外資今年賣超台股高達5527.62億元，已超越去年全年度4540.07億元，也較2020年外資單年度賣超台股5394.7億元更高，預期今年當聯準會釋出調升利率訊息，帶動美債殖利率上揚時，都可能引發市場資金回流美元資產，造成市場震盪。

不過，內資投信對台股卻情有獨鍾，葉獻文表示，年迄今投信買超台股金額已經突破千億元大關，達1018.69億元水準，改寫單年度投信法人買超台股史上第二高水位紀錄，且投信法人今年來僅開年首周站在賣方，其他時間全數力挺台股，連續加碼回補台股週數推進至第12週，也讓今年來投信青睞的個股表現相對出色。

台股第1季從高點回檔，目前大盤落於各天期均線之下，葉獻文預估，只要指標大廠釋出樂觀展望，都有助於投資情緒與股價表現，且聯準會持續與市場溝通，下檔空間有限，第2季台股走勢將以區間震盪格局為主，在縮表、升息等經濟轉換時期，台股震盪走勢可能加劇；葉獻文建議，投資人仍要留意俄烏戰爭導致能源價格居高不下，可能進一步推升通膨，進而牽動聯準會對縮表與升息態度。