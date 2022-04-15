據紐約時報報導，歐盟正要採取分階段的措施，禁止俄羅斯石油進口，以便讓德國和其它歐盟國家有更多時間，安排替代方案。
Lipow石油協會的Andrew Lipow說，分階段的禁令將迫使歐洲買家尋找替代來源，短期內可透過戰備儲油的釋出來部分地獲得滿足，但未來則需要開發更多的供應來源。
石油市場分析公司Vanda Insights的創辦人Vandana Hari則有不同意見，認為歐盟就俄羅斯石油的禁令達成協議，可能性幾乎是零，但沒有人會承認這點。
國際能源署(IEA)周三提出警告，認為由於制裁行動或買家的主動迴避，今年五月開始每天會有約300萬桶俄羅斯石油被關閉供應，無法流入市場。
據路透報導，全球各大能源貿易商正計畫最早在5月15日減少從俄羅斯購買原油和燃料，以避免與歐盟可能的制裁相衝突。俄羅斯石油主要買家Trafigura表示，公司將遵守所有制裁措施，預計與俄羅斯石油的貿易量將在5月15日起開始減少。
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