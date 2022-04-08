合庫積極與知名連鎖店合作導入台灣Pay收款服務，近期與寶島眼鏡搭配導入台灣Pay服務，並合作推出行銷活動，凡於寶島眼鏡配鏡並搭配漸進多焦點鏡片且透過台灣Pay支付滿千即可享有10％現金折扣活動，活動折扣單筆最高可折扣500元，除了愛護行動支付族群的眼睛，同時也能省下不少荷包。

合庫本次推出「寶島眼鏡X台灣Pay 寵EYE享回饋」活動，自即日起至6月30日止，凡客戶至寶島眼鏡「台灣Pay」指定門市據點，配眼鏡搭配漸進多焦點鏡片滿1千元，並出示台灣Pay付款條碼，使用金融卡、帳戶或信用卡進行支付，即可享10％折扣優惠，單筆折扣上限500元，總回饋金額上限為110萬元，滿額活動即截止。

除了愛護眼睛之外，合庫也配合台北市永春市場重新整修後推出好康優惠，自即日起至6月30日止，推出「永春市場買起來 Pay出新鮮好食材」活動。位於信義區松山路旁的永春市場，是信義區攤販數量、營業面積最大的傳統零售市場，現在只要至活動攤商使用台灣Pay掃碼消費，單筆交易滿100元（含）以上，可享結帳金額20％優惠（非即時），單筆最高回饋上限500元，活動金額總回饋上限50萬元，活動詳情及額滿公告請詳見合庫官網。

合庫響應政府積極推廣行動支付政策，在收款服務部分，主動服務眾多企業用戶，包含天仁茗茶（喫茶趣）、台亞加油站、京站百貨、鬍鬚張魯肉飯、摩曼頓、茶湯會及劍湖山世界等諸多食、衣、住、行等名店皆積極響應，此次搭配導入台灣Pay服務的寶島眼鏡，國內據點超過四百多家門市，是國內光學配鏡龍頭店家，可望滿足絕大多數消費者的需求。合庫更把台灣Pay的推廣延伸至市場、商圈的收款需求，近期合作的永春市場位於信義區松山路旁，2021年由市府進行全面裝修，變身為整潔明亮的乾淨市集，此次導入台灣Pay行動支付更具指標意義。

為加強推廣行動支付，消費者於年底前使用台灣Pay進行消費，可再額外享2％等值紅利點數回饋，鼓勵民眾把手機變錢包，使用「台灣Pay」消費不用碰現金，既可省荷包還能降低感染風險，安全又便利，以有感回饋吸引台灣Pay用戶走入商家購物，創造三贏局面。