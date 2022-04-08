自行車類股新兵-明係（6804），受惠歐美自行車市場需求持續增長，以及上游供應鏈供料改善，推升3月分營收達2.43億元，年增56.50％；首季營收6.74億元，年增45.71％，營收表現亮眼。明係3/31以40元掛牌上櫃，8日收盤價50.70元，上漲了0.95元，漲幅近2％。

專注中高階自行車的成車代工廠-明係，受惠今年已取得全球前三大自行車品牌之一新客戶大量且長期訂單，預計Q2開始陸續出貨，以及歐美市場與電動輔助自行車持續暢旺，在雙引擎熱轉推升下，今年出貨量可望持續提升。

明係董事長江永平表示，歐美客戶通路端庫存量仍偏低，整體訂單能見度至少看到2023年底。明係亦蓄勢待發、為新訂單與產能做好準備，除了現有廠房規模具備充裕資源可因應擴大生產外，並有充足的儲存空間供物流調度使用，有望帶來中長期穩健成長動能。

法人分析，明係首季營收大增逾4成，強勁成長力道表現，深具發展潛力；看準全球自行車市場需求與產值持續加速成長，明係預計在新的大客戶加持與歐美兩大主要市場需求依舊強勁發展下，將迎來爆發性成長的黃金期，今年營收與獲利可望同步雙增、續創高峰。