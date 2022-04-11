歐美AM客戶拉貨增加，橙的(4554)3月營收0.44億元，月增33.86％，年增31.28％；累計第一季營收為1.15億元，年增32.95％，為四年來同期最高。橙的表示，近年來公司積極強化AM、OEM市場業務接單，滿足客戶與品牌車廠於客製化TPMS產品需求。第一季AM、OEM市場客戶營收比重分別為75％、25％，AM市場受惠於歐美地區客戶開拓新通路，加上新產品問市，首季營收來自歐美地區年增76.5％。

橙的近期Orange業務開拓再告捷，成功拿下台北捷運文湖線胎壓偵測器TPMS系統專案，並擠下國際大廠成為北捷首家台廠TPMS供應商。橙的表示，由於之前參與澳門捷運系統胎壓檢測系統承製設計的國外捷運系統經驗與技術，才能有機會參與北捷胎壓系統的開發與測試專案，此次歷經超過2年時間針對文湖線捷運列車進行客製化的TPMS產品設計、製造至試車，最終在產品品質、列車距離與行車速度中的傳輸穩定度等，獲得承製認可通過，以目前專案進度來看，預計將於今年第二季加入生產排程中並交貨。